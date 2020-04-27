ЕР попросила Патрушева уволить помощника главы Россельхознадзора Натарова из-за скандала с совращением малолетних

27.04.2020, 19:53, Разное

Андрей Турчак, секретарь генерального совета “Единой России” обратился к Дмитрию Патрушеву, призвав уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова. Чиновник фигурирует в скандале, связанном с совращением несовершеннолетних.

Андрей Турчак в своем ходатайстве просит министра сельского хозяйства лишить должности Дмитрия Натарова, который публично обвиняется в совращение малолетних. Представитель “Единой России” считает, открывшиеся обстоятельства компрометирует органы государственной власти, а это неприемлемо в период, когда государственными органами делается все необходимое для охраны и защиты детей.