Названо самое страшное место на Земле

27.04.2020, 19:53, Разное

Обнаруженный на северной границе пустыни Сахара окаменелости продемонстрировали, что миллионы лет назад здесь было множество динозавров. Ученые посчитали, что тогда этот регион являлся самым опасным на планете.

Группа научных сотрудников Университетов Уэйна и Портсмута обнародовала подробный обзор, в котором пояснила об ископаемых позвоночных, найденных почти за 100 лет в юго-восточной части Марокко в меловых скалах Кем Кем. Исследователи считают, что проведенная работа дает хорошее представление, какой была эпоха динозавров на территории Африки.

Так, около 100 миллионов лет назад данная местность являлась совсем другой – с развитой речной системой и населенной различными животными, включая хищников. В результате раскопок ученым удалось найти окаменелости известных палеонтологам трех крупнейших ящеров: несколько птерозавров и кархародонтозавра, длина зубов которого составляла 20 см. Специалисты предположили, что тогда этот район Сахары кишел в буквальном смысле хищниками, поэтому его можно было назвать наиболее опасным местом на планете. Большая часть существ употребляли в пищу рыбу, к примеру, целакантов. Последние превышали в размерах в пять раз современных латимерий, вырастая в длину до девяти метров.

В целях изучения фауны этого участка Земли эксперты проанализировали большое количество информации. В создании этого обзора принимали участие представители арабских, американских и европейских университетов, он стал самым крупным изучением ископаемых позвоночных Сахары с 30-х годов прошедшего столетия. Тогда свою работу на данную тему обнародовал ученый из Германии Эрнст фон Райхенбах.