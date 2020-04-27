Путин присвоил Рошалю звание Героя Труда

27.04.2020, 19:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Рошалю Леониду Михайловичу», – говорится в тексте указа, опубликованном на портале официальной правовой информации.

Также звание Героя Труда присвоено худруку Государственного академического Малого театра Москвы Юрию Соломину, управляющему директору «Улан-Удэнского авиационного завода» Леониду Белых, тренеру Дмитрию Миндиашвили и работнику Магнитогорского металлургического комбината Александру Моторину.

Рошаль – советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент Национальной медицинской палаты, доктор медицинских наук, профессор.

27 апреля ему исполняется 87 лет.