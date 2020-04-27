Пензенская область готова к лечению COVID-19 с помощью донорской плазмы

27.04.2020, 19:53, Новости дня

«Как только мы узнали о том, что в Москве началась такая работа, сразу же приступили к подготовке нового метода лечения – переливанию плазмы крови с антителами к вирусу», – сообщила газете ВЗГЛЯД помощница пензенского губернатора Дина Черемушкина. Ранее губернатор Иван Белозерцев проверил готовность медиков к новому виду лечения.

Губернатор Иван Белозерцев посетил Пензенский областной клинический центр крови, сообщил в понедельник портал РИА ПО. В прошлом году в рамках федеральной программы в центре был открыт новый модуль с современным оборудованием и удобной логистикой. Сегодня центр имеет все необходимое техническое оснащение для заготовки свежезамороженной плазмы, в том числе и от доноров, переболевших COVID-19. Губернатор оценил готовность центра к новому способу лечения.

Как известно, переливание плазмы крови с антителами к COVID-19 уже проводится в московских клиниках. Ранее завлабораторией молекулярных механизмов иммунитета столичного Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспалов подробно рассказал о применении подобного метода в борьбе против коронавируса.

«Мы очень быстро сконцентрировали ресурсы. У нас есть новая современная станция, на которой стоит все необходимое оборудование. И сегодня на базе началось формирование банка данных потенциальных доноров», – рассказала пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

По словам собеседницы, в качестве доноров подходит определенная категория относительно молодых людей, излечившихся от коронавируса, и тех, кто имеет бессимптомное течение COVID-19. «Неподходящим же кандидатом по возрастным критериям и по состоянию здоровья будет считаться, например, 70-летний пенсионер», – добавила она.

«Как только мы получим разрешение на использование этой технологии, начнем заготавливать плазму, тестировать потенциальных доноров на антитела, в первую очередь, тех, кто переболел коронавирусом. И уже затем – использовать их плазму для лечения тяжелых пациентов», – отметила Черемушкина.

Кроме того, губернатор во время визита в центр переливания крови обсудил с главврачом возможность приобретения спецоборудования, которое позволит тестировать гораздо большее количество людей на наличие антител, рассказала пресс-секретарь. «Таким образом, мы в принципе сможем понять, каков коллективный иммунитет жителей региона, чтобы использовать эти данные для прогнозов о развитии ситуации с коронавирусом», – подчеркнула Черемушкина.

Число инфицированных в РФ превысило 87 тыс. Больше всего новых зараженных за сутки выявили в Москве и Московской области. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.