Появилась официальная информация о смерти главы “Металлинвеста” Андрея Варичева

27.04.2020, 19:53, Разное

Представительство “Металлинвеста” подтвердило официально информацию о смерти Андрея Варичева. Уход из жизни бизнесмена в результате пневмонии также озвучили в пресс-службе региональной администрации Курской области.

Ранее отмечалось, чиновник из местного правительственного аппарата выступил со словами соболезнования в адрес близких и родных Андрея Варичева в связи с его смертью. В сообщение говорилось, что губернатор Роман Старовойтов также присоединяется к сказанному. Теперь же появился официальный релиз от “Металлинвеста”. В нём указывается, что смерть наступила 27 апреля, а его причиной стал тяжёлый недуг 52-летнего руководителя предприятия. Как указывалось ранее, бизнесмен умер из-за двусторонней пневмонии.

Следует отметить, ранее Андрей Варичев уже жаловался на недомогание. 10 апреля в интервью он сообщал, что в конце 2019 года перенёс серьёзное заболевание, не исключив – это мог быть коронавирус.