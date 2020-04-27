 

Появилась официальная информация о смерти главы “Металлинвеста” Андрея Варичева

27.04.2020, 19:53, Разное

Представительство “Металлинвеста” подтвердило официально информацию о смерти Андрея Варичева. Уход из жизни бизнесмена в результате пневмонии также озвучили в пресс-службе региональной администрации Курской области.
Ранее отмечалось, чиновник из местного правительственного аппарата выступил со словами соболезнования в адрес близких и родных Андрея Варичева в связи с его смертью. В сообщение говорилось, что губернатор Роман Старовойтов также присоединяется к сказанному. Теперь же появился официальный релиз от “Металлинвеста”. В нём указывается, что смерть наступила 27 апреля, а его причиной стал тяжёлый недуг 52-летнего руководителя предприятия. Как указывалось ранее, бизнесмен умер из-за двусторонней пневмонии.

Следует отметить, ранее Андрей Варичев уже жаловался на недомогание. 10 апреля в интервью он сообщал, что в конце 2019 года перенёс серьёзное заболевание, не исключив – это мог быть коронавирус.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Созданный в России процессор «Байкал-М» сравнили с аналогами от Intel

10.04 / В РПЦ призвали россиян отказаться от посещений кладбища в православные праздники

05.04 / Минздрав РФ дал рекомендации работодателям из-за обстановки с коронавирусом

13.04 / Атомная подлодка «Князь Владимир» готовится пополнить ряды ВМФ РФ до конца июня

21.04 / В Москве, предположительно от коронавируса, скончался протоиерей Александр Агейкин

20.04 / Власти России допускают повышение цен на импортные продовольственные товары

28.03 / В ФМБА представили лекарство от коронавируса

27.04 / Врач Переходов назвал причину роста числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

16.04 / Мнение: Спасет ли США массовая раздача денег всем желающим?

30.03 / Мнение: Почему Путин не подписывает указ о чрезвычайном положении?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска