Вирусолог объяснил, почему не надо бояться сезонности COVID-19

27.04.2020, 19:53, Новости дня

Коронавирус станет сезонным заболеванием, сообщил почетный вице-президент РАЕН, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

«Коронавирус, несмотря на все его отличия, относится к категории вирусов, к которым принадлежат ОРВИ и грипп, то есть к семейству пневмотропных вирусов. А все они, как мы помним, приходят к нам два раза в год – поздней осенью и ранней весной, когда холодно, сыро, ветрено и очень противно на душе. Все эти четыре состояния способствуют снижению нашего иммунитета», – передает «Вечерняя Москва» слова эксперта.

По мнению Зуева, окончательный спад пандемии ожидается в последних числах июня. Также ученый полагает, что коронавирус станет сезонным заболеванием, но бояться этого не нужно, так как «часть людей к следующей вспышке либо успеют переболеть, либо будут латентно инфицированы или привиты».

«Грипп же у нас сезонный, и никто в обморок из-за этого не падает. Мы будем иметь дело не с эпидемией, а лишь со вспышками коронавируса», – подытожил вирусолог.

Напомним, в Национальном исследовательскомм центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи описали два возможных сценария развития ситуации с коронавирусом в России.

Ранее ВОЗ отметила, что в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом, однако в других регионах менее оптимистичная картина.