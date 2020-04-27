 

Россиянин угнал трактор и заглох через пару метров

27.04.2020, 19:50, Разное

В Ленинградской области задержали непутевого угонщика, попытавшегося похитить трактор. Машина заглохла, проехав около трех метров, сообщают “Невские Новости”.

Мужчина проник на территорию одного из предприятий, где стояла техника. Стоит отметить, что к трактору был присоединен прицеп, на котором находился гусеничный экскаватор. Преступник был пойман на месте с поличным. Ему грозит уголовное наказание.



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