 

Премьер Великобритании впервые после излечения от COVID-19 выступил перед народом

27.04.2020, 19:50, Разное

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые после выздоровления от коронавируса COVID-19 выступил перед народом страны. Политик заявил о намерении восстановить экономику, сообщает “ТВ Центр”.

Джонсон отметил, что планирует провести “перезапуск” экономики настолько быстро, насколько это возможно. Он также обратил внимание, что ослаблять введенные вместе с карантином ограничительные меры пока слишком рано. По его словам, это было бы пренебрежением теми жертвами, что уже принесли люди, погибшие от инфекции.



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