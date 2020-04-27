Названа причина низкого уровня смертности от коронавируса в России

27.04.2020, 19:48, Новости дня

В РФ смертность от коронавируса значительно ниже, чем в других странах, благодаря оперативно принятым мерам, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

По словам эксперта, РФ является одной из лидирующих стран по охвату населения тестированием на коронавирус. Благодаря этому удалось уменьшить распространение инфекции среди людей, входящих в группу риска, передает РИА «Новости».

Также врач отметил, что многие страны Западной Европы достаточно поздно начали вводить какие-либо ограничения и, «как правило, расследование эпидемиологической цепочки передачи просто не проводилось, например, в Италии и Испании».

«Поэтому там диагностировалась коронавирусная инфекция у тех людей, которые уже попадали в стационар – со среднетяжелой, тяжелой и критической формой болезни», – сказал Коновалов.

Кроме того, если не продолжать работу с населением и не выявлять бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, то они продолжают заражать других, подчеркнул Коновалов.

«Большую роль играет и доступность медицинской помощи. В США такая ситуация со смертностью сложилась, возможно, именно из-за проблем доступности медицинской помощи. Так, официально, в США более 30 миллионов людей не имеют вообще никакой медицинской страховки. Коечный фонд оказался не готов к тому, что оказывать специализированную медицинскую помощь необходимо будет вообще всем по жизненным показаниям», – подытожил эксперт.

Ранее была названа причина роста РФ в рейтинге стран по заболеваемости коронавирусом.

Напомним, газета ВЗГЛЯД сообщала о переговорах представителей многих стран Евросоюза о постепенном открытии границ.