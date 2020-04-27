Британские СМИ написали о благодарности итальянцев российским военным медикам

27.04.2020, 19:48, Новости дня

Врачи полевого госпиталя в Бергамо высоко оценили действия военных медиков из России, которые были направлены в Италию для борьбы с коронавирусом, также высоким оказалось качество техники и мастерство переводчиков, написала британская газета The Guardian.

«Мы переживали по поводу проблем из-за языкового барьера и культурных вопросов. Но я должен сказать, что они доказали свою эффективность. Они отлично подстроились под наш подход как с терапевтической точки зрения, так и с точки зрения клинического ведения пациентов», – сообщил начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Валоти изданию The Guardian, передает ТАСС.

Валоти заявил, что высоко оценивает качество российского оборудования.

«Все оборудование здесь состоит из аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поставленных российскими военными. Это аппараты, которых нет на Западе. Мы оценили их и использовали их, они самого высокого качества. Они чрезвычайно полезны в интенсивной терапии», – сказал врач.

Издание приводит также мнение президента союза врачей Бергамо Гуидо Маринони. Он сравнил помощь РФ с помощью других стран и ЕС.

«Российские военные медики работают в госпитале. Также приехали албанские, кубинские, китайские врачи. А вот немецкие, французские и американские не приехали. Это может заставить задуматься. И ведь не то, чтобы в Китае или РФ не было коронавируса», – сказал Маринони.

В этой связи издание напоминает, что 44 пациента в тяжелом состоянии из Бергамо были траспортированы в больницы Северного Рейна – Вестфалии и Саксонии, также были поставлены аппараты ИВЛ. Еще восемь стран Европы поставили средства индивидуальной защиты. При этом схема перевозки пациентов заработала лишь после оказания Россией помощи Италии, пишет Guardian.

Поблагодарили российских врачей и пациенты.

«Вначале это было немного странно. Я подумал, что будет сложно общаться, но переводчики хорошие. Они быстро включились в дело, когда моя температура поднялась до 40 градусов», – сообщил The Guardian 27-летний техник Мауро Полени.

Также британское издание напомнило историю со статьей в газете La Stampa, которая сообщила о «бесполезности» доставленного в Италию оборудования. В этой связи The Guardian приводит мнение старшего группы военных медицинских специалистов подполковника Александра Юманова, заявившего, что российские медики прибыли в Италию ради помощи людям.

«Мы не хотим вмешиваться в эти политические споры, мы врачи, которые делают свою работу. В РФ есть традиция, что если кто-то просит нас о помощи, мы должны оказать ее», – сказал Юманов.

Он отметил, что российские специалисты прибыли «в полном оснащении», медсестры и врачи были «готовы работать с первого дня», когда у них было восемь российских аппаратов ИВЛ.

«Мы привезли еще 45 аппаратов ИВЛ в качестве подарка Италии, а также защитные костюмы, маски, средства индивидуальной защиты и наборы для тестирования», – добавил российский медик.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чушью и абсурдом попытки политизировать помощь Москвы другим странам в борьбе с коронавирусом.

Россия оказывала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, США, Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина) и Сирии.