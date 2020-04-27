 

Мнение: Ипохондрия в “Пятерочке” – приступ паники

27.04.2020, 19:45, Разное

Только что за мной в магазине встала бабка и стала кашлять. Громко. Она превратилась для меня в олицетворение заразы.

Зараза стала громко ругаться, и, кашляя, пошла к другой кассе. Там люди просто разбежались. Те, что русские. Остались одни мигранты – таджики, узбеки, киргизы.

Их там было точно 20-25. Строек около нет.

Бабке точно за 70.

“Пятерочка”.

Очередь стоит человек в 15 за мной. Из них 10 – непонятно где взяли пропуска. Гастарбайтеры без масок, никакой дистанции.

Итого, я прикинул, в магазине – 35 мигрантов, пятеро русских со мной и бабка. И два кассира.

Мигранты толпятся, разговаривают громко, от них разлетается слюна.

Натурально я бежал из этого магазина. Но купил все. И мыл с мылом минут тридцать каждый пакет молока, каждую банку с огурцами, каждый банан, и виноградинку, и пакет с сахаром, и лук и чеснок, и макароны и даже мороженое и колбасу. Вам смешно? Мне – уже нет.

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Ученые выяснили, когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны

03.04 / Названы преимущества смартфонов Redmi Note 9S и Mi 9T

23.04 / Из-за сбоя в Google Play пропали значки

22.04 / Герман Греф объяснил, почему невозможно раздать деньги жителям России

15.04 / “Влюблен жестко”: Юморист Александр Гудков собирается жениться

24.04 / Не узнать: извивающаяся Волочкова с темными волосами и точеной талией всполошила народ

06.04 / Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

27.04 / Как бороться с поллинозом, если нельзя уехать

26.03 / Ольга Бузова согласилась работать на СТС только с Давидом Манукяном

26.03 / Мнение: Бурная имитация (карантина)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска