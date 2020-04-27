Мнение: Ипохондрия в “Пятерочке” – приступ паники

27.04.2020, 19:45, Разное

Только что за мной в магазине встала бабка и стала кашлять. Громко. Она превратилась для меня в олицетворение заразы.

Зараза стала громко ругаться, и, кашляя, пошла к другой кассе. Там люди просто разбежались. Те, что русские. Остались одни мигранты – таджики, узбеки, киргизы.

Их там было точно 20-25. Строек около нет.

Бабке точно за 70.

“Пятерочка”.

Очередь стоит человек в 15 за мной. Из них 10 – непонятно где взяли пропуска. Гастарбайтеры без масок, никакой дистанции.

Итого, я прикинул, в магазине – 35 мигрантов, пятеро русских со мной и бабка. И два кассира.

Мигранты толпятся, разговаривают громко, от них разлетается слюна.

Натурально я бежал из этого магазина. Но купил все. И мыл с мылом минут тридцать каждый пакет молока, каждую банку с огурцами, каждый банан, и виноградинку, и пакет с сахаром, и лук и чеснок, и макароны и даже мороженое и колбасу. Вам смешно? Мне – уже нет.