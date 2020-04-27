Fox News – сенатор США предложил закрыть американские вузы для китайских студентов

27.04.2020, 19:42, Новости дня

Американский сенатор Том Коттон в интервью Fox News предложил закрыть китайским студентам дорогу в американские вузы, поскольку в основном, по его мнению, это дети китайских чиновников. Таким образом политик хочет наказать Китай за то, что коронавирус распространился именно оттуда.

Хочу показать вам опрос общественного мнения, выполненный Pew Research Center, там продемонстрировано, как американцы относятся к Китаю и как на этом отношении сказалась ситуация с коронавирусом. По его данным, 66 процентов респондентов недружелюбно относятся к Китаю, а 26 процентов — дружелюбно. Как это повлияет на изменение политического курса США и повлияет ли?

ТОМ КОТТОН, сенатор-республиканец от штата Аризона: Конечно, повлияет. Китай американцы воспринимают как государство-изгой. И не только американцы — наши союзники со всего мира. Например, в Японии Синдзо Абэ предложил выделить миллиарды долларов, чтобы перевезти производства из Китая обратно в Японию.

Мы, в США, должны действовать так же, вернуть назад производства. Особенно это касается фармацевтической, медицинской промышленности. Думаю, то же нужно сделать и с другими важнейшими областями: с телекоммуникациями. 30 лет Китай обогащался за счёт нашей промышленности. Это станет ударом по их экономике.

Мы можем открыть американскую судебную систему для американцев, которые сильно пострадали от вируса. Мы засудим китайских чиновников. Мы можем остановить поток китайских студентов в наши университеты, которые едут сотнями тысяч. Многие из них — дети китайских чиновников-коммунистов. И это всё — лишь верхушка айсберга тех последствий, которые должен ощутить Китай.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2020 года.