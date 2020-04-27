 

Scuderia Cameron Glickenhaus выпустит багги для бездорожья

27.04.2020, 19:39, Разное

Разработчики из Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) заявили в соцсетях, что мини-внедорожник Mini Boot действительно появится на рынке, но в особенной комплектации. Оказывается, среднемоторный багги будет собираться самим владельцем.
Транспортное средство поставляется без силовой установки. Впрочем, сами создатели отмечают, что в качестве движка идеально подойдет условный 2,2-литровый 150-сильный EcoTec, коробка передач – Sadev. Несмотря на небольшую мощность мотора, специалисты напоминают: вес багги не должен превышать 635 килограммов. Возможно, появится открытая крыша для увеличения привлекательности. Автомобиль продолжают разрабатывать, но уже сейчас производитель хотят продавать багги в базовой моноприводной версии.

Сведения о стоимости пока не предоставлены, но, судя по стратегии SCG, будет выпущено несколько модификаций под разные ценовые сегменты. Существует большая вероятность, что покупатели смогут заказать базовые комплектующие, а все остальное приобрести в другом месте. Что касается электрической версии, то она появится немного позже.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Новая насадка для душа от Xiaomi очистит воду от бактерий

24.04 / От хайлайтеров с микрожемчужинами до круглых эко-шампуней: бьюти-дайджест недели

15.04 / Дома доболеете

02.04 / «Это не первоапрельская шутка»: Яна Кудрявцева подтвердила вторую беременность

10.04 / От Адольфа до Мира: Полунин и Ильиных рассказали Урганту о сыне и жизни в изоляции

22.04 / Небольшой жук может облегчить состояние миллионов страдающих от пыльцевой аллергии

30.03 / Карантинное

10.04 / «Шеф! До Родины за 400 подбросишь?»

27.03 / Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

07.04 / Мнение: Подборка от Warships Porn

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска