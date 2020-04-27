Scuderia Cameron Glickenhaus выпустит багги для бездорожья

27.04.2020, 19:39, Разное

Разработчики из Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) заявили в соцсетях, что мини-внедорожник Mini Boot действительно появится на рынке, но в особенной комплектации. Оказывается, среднемоторный багги будет собираться самим владельцем.

Транспортное средство поставляется без силовой установки. Впрочем, сами создатели отмечают, что в качестве движка идеально подойдет условный 2,2-литровый 150-сильный EcoTec, коробка передач – Sadev. Несмотря на небольшую мощность мотора, специалисты напоминают: вес багги не должен превышать 635 килограммов. Возможно, появится открытая крыша для увеличения привлекательности. Автомобиль продолжают разрабатывать, но уже сейчас производитель хотят продавать багги в базовой моноприводной версии.

Сведения о стоимости пока не предоставлены, но, судя по стратегии SCG, будет выпущено несколько модификаций под разные ценовые сегменты. Существует большая вероятность, что покупатели смогут заказать базовые комплектующие, а все остальное приобрести в другом месте. Что касается электрической версии, то она появится немного позже.