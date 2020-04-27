Технология помощи водителю для кроссовера QX50 от INFINITI представлена в Китае

27.04.2020, 19:39, Разное

Автоконцерн INFINITI представил новый кроссовер QX50 2020 премиум-класса для китайского рынка. Новинка получит инновационную технологию помощи водителю под названием ProPILOT Assist.

Благодаря ей, водитель будет всегда подстрахован, также система снизит утомляемость и усталость в пути. Среди самых продвинутых функций стоит выделить удержание в выбранной полосе и активный круиз-контроль, ведущий транспортное средство по центру дорожной полосы, при этом сохраняется безопасная дистанция по отношению к впереди идущим автомобилям. Разработчики отмечают, что ProPILOT Assist, прежде всего, создается для комплексной помощи автовладельцу, а не для его отстранения от процесса вождения.

По словам вице-президента автоконцерна Майка Коллерана, китайский рынок является одним из важнейших для INFINITI, поэтому модель QX50 2020 с технологией ProPILOT Assist должна задать новые стандарты в премиум-сегменте. Отметим, что в связи с пандемией коронавируса, презентация автомобиля прошла в онлайн-режиме, а всего её просмотрели более 10 миллионов человек.