«Уберег Бог»: Анна Хилькевич чудом не стала жертвой сексуального насилия

27.04.2020, 19:39, Разное

Звезда молодежных сериалов Анна Хилькевич высказалась по поводу домашнего насилия и поделилась в микроблоге откровениями из личной жизни. Мнения могут быть разные, но нельзя осуждать человека за его слова, считает актриса.

Роли простодушных блондинок, которые преследуют Анну Хилькевич, на самом деле совсем не похожи на реального человека, свободно говорящего на двух иностранных языках. Кроме актерского, у неё есть диплом экономиста, а Университет имени Плеханова она закончила десять лет назад. 33-летняя российская актриса шокирована, наблюдая за тем, что происходит в Сети в связи с темой преступлений за закрытыми дверями домов. К счастью, говорит звезда, в собственном жилище ей не пришлось испытать подобный ужас. Вместе с тем в жизни были моменты, когда живой, а тем более невредимой, она могла и не выйти, например, когда она едва не стала жертвой сексуального надругательства. Знаменитость до сих пор благодарит Бога, что уберег её жизнь, хотя это произошло давно.

Ситуация вокруг известной телеведущей Региной Тодоренко, позволившей себе не совсем корректное высказывание на эту тему, Хилькевич сравнивает с «травлей» человека, пытающегося разобраться в данном вопросе. Публичная личность должна быть предельно осторожна в собственных высказываниях. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», — писал когда-то поэт. Вместе с тем, замалчивать существующее в действительности позорное явление ни в коем случае нельзя. Об этом нужно говорить без боязни услышать чьи-то проклятия в свой адрес, уверена актриса.