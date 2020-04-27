В Минфине сообщили, что после карантина пройдет повторный конкурс на должности глав таможни и налоговой службы

27.04.2020, 19:35, Новости дня

Кабинет Министров намерен провести полноценный конкурс на должности глав Государственной таможенной и налоговой служб после окончания карантина, сообщил в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, которое было опубликовано 27 апреля, министр финансов Сергей Марченко.

“После окончания карантина, как это предусмотрено законодательством, мы проведем конкурсный отбор – с привлечением экспертов и общественности”, – рассказал Марченко.

Пока что новых глав назначат по упрощенной процедуре.

“В ближайшее время будет назначен новый глава налоговой, позже – и таможни. В условиях карантина действует временно упрощенная процедура отбора кандидатов на эти должности”, – объяснил министр.

По его мнению, в текущей ситуации это самое оптимальное решение.

“В нынешней ситуации этот подход является оптимальным, поскольку позволит быстро усилить управленческую вертикаль для ведомств с тысячами служащих и откроет путь к действенным изменениям”, – подчеркнул министр.

Предыдущих глав Государственной таможенной и налоговой служб Максима Нефьодова и Сергея Верланова Кабмин уволил 24 апреля. Они рассказали, что их не предупредили об увольнении и не объяснили причин.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя причины увольнения глав таможенной и налоговой служб, заявил о плохих показателях по поступлениям в государственный бюджет.

Кабинет Министров Украины уже объявил об открытии вакансии главы налоговой, заявки принимаются до 27 апреля. Руководитель службы будет назначен на период действия карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса (такая возможность предусмотрена изменениями в госбюджет, которые Верховная Рада приняла 24 апреля). Прием заявок на должность главы таможни пока не начался.

В заявлении посольств ЕС и США сказано, что они пристально следят за назначением глав таможни и налоговой службы. Дипломаты призвали придерживаться честных и конкурентных процедур.