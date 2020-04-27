 

В Минфине сообщили, что после карантина пройдет повторный конкурс на должности глав таможни и налоговой службы

27.04.2020, 19:35, Новости дня

Кабинет Министров намерен провести полноценный конкурс на должности глав Государственной таможенной и налоговой служб после окончания карантина, сообщил в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, которое было опубликовано 27 апреля, министр финансов Сергей Марченко. 

“После окончания карантина, как это предусмотрено законодательством, мы проведем конкурсный отбор – с привлечением экспертов и общественности”, – рассказал Марченко.

Пока что новых глав назначат по упрощенной процедуре.

“В ближайшее время будет назначен новый глава налоговой, позже – и таможни. В условиях карантина действует временно упрощенная процедура отбора кандидатов на эти должности”, – объяснил министр. 

По его мнению, в текущей ситуации это самое оптимальное решение.

“В нынешней ситуации этот подход является оптимальным, поскольку позволит быстро усилить управленческую вертикаль для ведомств с тысячами служащих и откроет путь к действенным изменениям”, – подчеркнул министр.

Предыдущих глав Государственной таможенной и налоговой служб Максима Нефьодова и Сергея Верланова Кабмин уволил 24 апреля. Они рассказали, что их не предупредили об увольнении и не объяснили причин. 

Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя причины увольнения глав таможенной и налоговой служб, заявил о плохих показателях по поступлениям в государственный бюджет.

Кабинет Министров Украины уже объявил об открытии вакансии главы налоговой, заявки принимаются до 27 апреля. Руководитель службы будет назначен на период действия карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса (такая возможность предусмотрена изменениями в госбюджет, которые Верховная Рада приняла 24 апреля). Прием заявок на должность главы таможни пока не начался. 

В заявлении посольств ЕС и США сказано, что они пристально следят за назначением глав таможни и налоговой службы. Дипломаты призвали придерживаться честных и конкурентных процедур.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Из-за коронавируса в России переносятся сроки проведения ЕГЭ

23.04 / АвтоВАЗ задумался о переходе на четырехдневную рабочую неделю

19.04 / Полиция выставила кордон возле храма УПЦ МП в Киеве, куда собираются привезти благодатный огонь

22.04 / В Забайкалье сообщили о пожарах площадью почти 5 тысяч гектаров

11.04 / Кличко: В Киеве не будут вводить комендантский час

27.03 / Перемещение видов к полюсам вызывает нагрев океана

24.04 / Общество: Пандемию COVID-19 используют для массового обмана

20.04 / Вопрос дня: Чем опасно бессимптомное заражение коронавирусом?

22.04 / СК завел уголовное дело, обвинив протестующих во Владикавказе в нападениях на силовиков

06.04 / Когда вернутся застрявшие за границей россияне? 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска