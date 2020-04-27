Зеленский рассказал о пожарах в Чернобыльской зоне и Житомирской области

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27.04.2020, 19:35, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с лесными пожарами в Житомирской и Киевской областях контролируемая. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

“Ситуация в Житомирской области контролируемая. За прошедшие сутки было ликвидировано два очага пожара. Сейчас идут активные работы на других ячейках. К работам привлечено более 500 человек и 95 единиц техники. В зоне отчуждения ликвидированы две ячейки, угрозы распространения огня на других ячейках пока нет. С огнем борются более тысячи наших спасателей и пожарных, а также 235 единиц техники”, – отметил Зеленский.

По его словам, радиационный фон в Киеве и Киевской области, а также в зоне отчуждения в пределах нормы.

Лесные пожары в Житомирской и Киевской областях продолжаются с начала апреля. Дым от этих пожаров стал причиной существенного ухудшения качества воздуха в столице. Продукты горения также достигли Харькова, который находится примерно в 500 км от Киева.

23 апреля в Белокоровицком лесхозе (Олевский район Житомирской области) начался еще один масштабный лесной пожар.

26 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что в Чернобыльской зоне “ликвидированы все источники огня”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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