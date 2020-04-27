WhatsApp победил вирусную дезинформацию на 70%

27.04.2020, 19:31, Новости дня

С начала апреля, когда в WhatsApp ввели жесткие ограничения на переадресацию, количество многократно пересылаемых сообщений упало на 70%. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на представителей компании Facebook, владеющей сервисом.

Администрация WhatsApp ужесточила правила использования часто пересылаемых сообщений 7 апреля. Новые меры были призваны замедлить тиражирование недостоверной информации, особенно в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

"Если сообщение прошло через цепочку из пяти и более чатов, то есть его переслали не менее пяти раз с момента отправки исходным пользователем, оно помечается символом в виде двойной стрелки, — сказано в правилах WhatsApp. — Такие сообщения можно переслать только в один чат за раз. Это ограничение позволяет замедлить распространение слухов, вирусных сообщений и ложных новостей".

Анонсируя лимиты, в WhatsApp подчеркивали, что мессенджер в первую очередь предназначен для обмена личными сообщениями. "Тем не менее мы заметили, что количество случаев пересылки сообщений существенно возросло. Многие пользователи обеспокоены этим фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации, — объясняли в компании. — Мы считаем, что распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения".

На этой неделе представители мессенджера заявили, что введенные ограничения позволили сократить объемы пересылки "вирусных" сообщений на 70% по всему миру. Впрочем, какая их часть в самом деле была фейками или могла вызывать панические настроения, а какая — содержала полезные советы или безобидные мемы, узнать невозможно.

WhatsApp уже не впервые принимает меры для борьбы с распространением дезинформации. Например, в 2018 году все переадресованные сообщения начали маркироваться значком со стрелкой. Так пользователи могут понять, что человек, от которого они получили сообщение, может не являться его первоначальным отправителем. Позднее в WhatsApp также запретили пересылать сообщение более пяти контактам или группам за раз.

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