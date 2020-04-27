Мнение: Эпоха экономии, маленькие кафе и выезд на картошку

27.04.2020, 19:30, Разное

1. Кризис вынудил россиян экономить. Сама по себе экономия — хорошая привычка, однако в нашем случае экономия может выйти боком. Как для самих экономящих, которые экономят явно не от хорошей жизни, так и для бизнеса, который платит своим экономным сотрудникам зарплату:

https://lenta.ru/news/2020/04/22/trat/

По данным аналитиков, спрос упадет в 90 процентов товарных категорий. Больше всего от этого пострадают сферы развлечений и досуга. Отмечается, что россияне планируют сокращать расходы в ближайшие шесть месяцев даже при условии снятия ограничений, вызванных ситуацией с коронавирусом.

В частности, 38 процентов опрошенных снизят траты на алкоголь, еще 32 процента — на косметику, макияж и парфюмерию, а 21 процент россиян планируют тратить меньше денег на одежду. Расходы на стационарную электронику и бытовую технику уменьшат 31 процент респондентов, на мобильные устройства — 29 процентов, на мебель и интерьер — 26 процентов опрошенных.

2. В Роспотребнадзоре решили открыть после карантина только самые маленькие рестораны и кафе:

https://tass.ru/obschestvo/8317809

Как отмечается, в помещении должно быть не более пяти столов по 1-2 посадочных места. При этом расстояние между столами должно быть не менее 1 м. «Массовые мероприятия (банкеты, поминки и др.) запрещены», – уточняется в документе.

При этом должна использоваться или одноразовая посуда, или многоразовая, но после обязательной дезинфекции, предупредили в Роспотребнадзоре.

При улучшении ситуации в регионе ведомство допускает открытие кафе и ресторанов, где насчитывается не более 20 столов, и проведение массовых мероприятий, если на них будут созданы условия для соблюдения социальной дистанции.

Очевидная проблема здесь в том, что если человек с коронаврусом придёт в маленькое заведение, то расстояние в один метр едва ли поможет. В кафе люди обычно встречаются и говорят, а при этом частицы вируса разносятся чуть ли не лучше, чем при кашле и чихании.

Можно, конечно, потребовать, чтобы люди приходили в кафе поодиночке, в масках и сидели там молча. Но это сразу отсечёт значительную часть потенциальных посетителей.

Владельцы ресторанов уже успели пожаловаться Роспотребнадзору, что вообще-то таких маленьких заведений на 10-20 посетителей на рынке якобы очень немного. Скорее всего, рестораторы лукавят – в конце концов, можно временно сократить число мест в более крупных залах (если при этом они смогут работать не в убыток).

3. Совет по правам человека, похоже, оставил свои старые правозащитные привычки и занялся действительно актуальными и волнующими людей темами:

https://www.kommersant.ru/doc/4329095

Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) обсуждают введение в Москве «зеленого пропуска», который позволил бы людям на законных основаниях выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку». По данным “Ъ”, регламент активного поведения граждан на самоизоляции будет направлен в правительство России на следующей неделе. Он станет третьим обращением СПЧ в кабинет министров по теме коронавируса. Первое касалось распространения мер поддержки НКО, второе (направлено в правительство сегодня) рекомендует внимательнее отнестись к тем, кто теряет работу в период пандемии коронавируса (COVID-19).

Прогулки в парках, хотя и важны для здоровья, но выглядят всё же роскошью в условиях ожидаемого пика эпидемии.

А вот выезд на картошку до сих пор имеет для многих наших сограждан почти сакральное значение. Если сейчас дачники не посадят все запланированные овощи и зелень, весь сезон 2020 года будет потерян.