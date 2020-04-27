Пухлые щеки и узнаваемые губы: Ирина Шейк показала свое детское фото

27.04.2020, 19:30, Разное

Российская супермодель Ирина Шейк показала свое детское фото. На архивном снимке у знаменитости пухлые щеки и узнаваемые губы.

34-летняя модель, которую не единожды упрекали в том, что она прибегла к пластике губ, решила доказать, что не обращалась за хирургической помощью. На фото, опубликованном в Stories Instagram-аккаунта знаменитости, можно увидеть, как Ирина Шейк позирует на камеру, держа в руках игрушечного медведя. В дошкольном возрасте у супермодели были такие же пухлые губы, как и сейчас.



Отметим, ранее Ирина Шейк радовала поклонников несколькими снимками, на которых показала свою естественную юношескую красоту. Instagram-подписчики пришли в восторг от архивных семейных фото знаменитости, назвав её красавицей и королевой.