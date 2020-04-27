 

Пухлые щеки и узнаваемые губы: Ирина Шейк показала свое детское фото

27.04.2020, 19:30, Разное

Российская супермодель Ирина Шейк показала свое детское фото. На архивном снимке у знаменитости пухлые щеки и узнаваемые губы.
34-летняя модель, которую не единожды упрекали в том, что она прибегла к пластике губ, решила доказать, что не обращалась за хирургической помощью. На фото, опубликованном в Stories Instagram-аккаунта знаменитости, можно увидеть, как Ирина Шейк позирует на камеру, держа в руках игрушечного медведя. В дошкольном возрасте у супермодели были такие же пухлые губы, как и сейчас.


Отметим, ранее Ирина Шейк радовала поклонников несколькими снимками, на которых показала свою естественную юношескую красоту. Instagram-подписчики пришли в восторг от архивных семейных фото знаменитости, назвав её красавицей и королевой.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Три этапа: Трамп начал отменять карантин из-за коронавируса в США

02.04 / Отсидевший кузбассовец устроил поножовщину из-за абсурдного спора

10.04 / В Epic Games начали бесплатно раздавать игру-симулятор Шерлока Холмса

03.04 / «Карантинный папа»: Сеть растрогана снимками Тиграна Кеосаяна с дочерью Маро

15.04 / Дженифер Лопес перенесла дату свадьбы из-за эпидемии

24.04 / Ученые разгадали тайну кровавых жертвоприношений древних цивилизаций

13.04 / Мнение: Что нужно сделать “либернутым”, чтобы они эволюционировали до людей?

13.04 / Nokia готовится представить смартфон с пятью камерами и 108-Мп датчиком

14.04 / Трёхлетний сын Собчак и Виторгана блеснул познаниями в астрономии на английском языке

17.04 / Анну Заворотнюк сравнили с ее знаменитой матерью на новом фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска