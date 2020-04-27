Стало известно о переговорах по открытию границ в ЕС

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27.04.2020, 19:30, Новости дня

На совете стран Евросоюза по туризму представители многих стран высказались за скоординированный, поступательный подход по открытию границ ЕС на базе совместно принятых критериев, сообщил источник в институтах власти союза.

«Многие министры поддержали скоординированный, пошаговый подход ЕС к открытию границ и [возобновлению] поездок на основе совместно принятых протоколов и критериев», – сообщил источник РИА «Новости».

Так, хорватский министр туризма Гари Каппелли подчеркнул, что будет крайне важно подключить эпидемиологов к процессу открытия границ и возобновления туристических потоков.

«Следует консультироваться с эпидемиологами при определении критериев и мер, которые будут необходимы для обеспечения безопасности туристов», – говорится в релизе по итогам встречи.

Туризм, серьезно пострадавший от борьбы с пандемией нового коронавируса, покрывает около 10% ВВП Евросоюза, в этой отрасли заняты около 12% работающих людей в ЕС, отмечается в сообщении.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам-членам Евросоюза ограничить поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая в связи с ситуацией с коронавирусом.

ЕС на фоне пандемии ввели масштабные запреты в области социально-экономический жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между странами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения.



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