 

Вышел смартфон Galaxy J2 Core 2020 с 1 Гб памяти и ценой 83$

27.04.2020, 19:30, Разное

Южнокорейская корпорация Samsung пополнила линейку смартфонов Galaxy J. Новый аппарат из этой серии получил 1 Гб «оперативы» и Android 8.
В настоящее время у компании из Южной Кореи две линейки смартфонов, которые не могут похвалиться присутствием флагманов A и M. Модели второй можно увидеть не на всех рынках, но представлены они довольно широко. Функционирует сегмент Samsung Galaxy J, но сохранился он в незначительном количестве регионов. Между тем, 27 апреля известная азиатская компания выпустила новый смартфон из данной серии – Galaxy J2 Core 2020.

Мобильный гаджет стоимостью 83 доллара появился на территории Индии. От разработчиков он получил дисплей на 960×540 точек, 1 Гб оперативной и 16 Гб собственной памяти, процессор SoC Exynos 7570, камеры на 8 и 5 Мп и съемную аккумуляторную батарею объемом 2600 мАч. Используется операционная система Android 8 Go Edition. Новый аппарат южнокорейского бренда очень напоминает собой J2 Core 2020, который в прошедшем году расположился на десятой позиции в перечне наиболее реализуемых смартфонов на планете, несмотря на не самые новейшие функциональные особенности.

Ранее в РФ стартовали продажи нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition. За аппарат с двойным экраном на 6,7 дюйма и 1,1 дюйма, а также 8/256 Гб памяти, процессором Qualcomm Snapdragon 855+ придется заплатить 120 000 рублей. Еще 80 тысяч рублей можно отдать за комплект, в который войдут фитнес-часы Galaxy Watch Active 2 и наушники Buds.



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