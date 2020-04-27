 

Эпидемиолог оценил шансы повторного заражения коронавирусом

27.04.2020, 19:30, Новости дня

Стойкий иммунитет к коронавирусу формируется далеко не у всех, кто им переболел, сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

«Это вопрос, который еще надо изучать внимательно», – сказал он телеканалу «Россия 24», информирует РИА «Новости».

Семенов отметил, что иммунитет формируется индивидуально. Многие люди, переболевшие коронавирусом, могут приобрести только краткосрочный иммунитет, который не сможет их защитить на протяжении даже нескольких месяцев.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения предупредила: в настоящее время нет никаких доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения.



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