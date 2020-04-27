 

Эксперт призвал использовать опыт КНР в восстановлении железнодорожных перевозок в РФ

27.04.2020, 19:30, Разное

Китай на фоне заметного ослабления в стране коронавируса постепенно улучшает экономику и инвестирует в железнодорожную сферу. Эксперт Виктор Богданов считает важным изучить опыт Поднебесной в этом направлении и воспользоваться им.
Сфера перевозок начинает восстанавливаться. КНР почти преодолел пандемию и ныне принимает меры по решению экономических проблем, которые появились в результате карантина. Немного ранее Китай и Венгрия подписали соглашение о предоставлении Будапешту кредита на 2,1 миллиарда долларов, направленных на реализацию проекта «Будапешт-Белград». Пекин заинтересован в нем, потому как данная программа поможет ему улучшить сотрудничество с Евросоюзом.

Как заявил научный сотрудник ВНИИ института транспорта Виктор Богданов, в КНР много свободных материальных ресурсов, которые она вкладывает на выгодных для себя условиях. Логистическое развитие Китая на железной дороге стоит считать сигналом фирмам из РФ, выступающим в роли конкурентов для азиатов. Специалист отметил, что Пекин перевозит свои товары по путям, проходящим через Казахстан, частично по РФ и следующим в Европу и Балканы, в частности. Он предложил развивать Транссибирскую магистраль, чтобы она оказалась более выгодной с экономической точки зрения.

Виктор Богданов напомнил о сказанных Владимиром Путиным словах о надобности сконцентрироваться на контейнерных перевозках по железной дороге России, потому как они актуальны не только для РФ, но и иных государств, передают Nation News.



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