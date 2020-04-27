Около четверти пациентов с COVID-19 на ИВЛ умерли в больничной сети Нью-Йорка

27.04.2020, 19:20, Разное

Этот материал был опубликован 23 апреля с другим заголовком и другими данными. Редакции «Медновостей» пришлось внести правки в связи с тем, что ученые обновили результаты исследования после получения большего количества данных. Ранее ученые сообщали о смерти 88% пациентов, теперь это число снизилось до 25%.

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) часто требуется пациентам с COVID-19, у которых болезнь осложняется тяжелой пневмонией или острым респираторным дистресс-синдромом. В течение последнего месяца несколько отчетов говорили о том, что большая часть инфицированных, которые получали ИВЛ при новой коронавирусной инфекции, умерли.

Журнал JAMA опубликовал крупнейший на сегодня отчет, который показал, что в больницах самой большой медицинской сети Нью-Йорка умерло 25% пациентов с COVID-19, которые были на ИВЛ.

Данные о выживаемости пациентов, которые получают искусственную вентиляцию легких, существенно отличаются в разных отчетах. Ранее исследование, проведенное в Ухане, показало, что из 37 пациентов, подключенных к ИВЛ, в течение одного месяца умерли 30. Согласно итальянскому отчету, также опубликованному в JAMA, ИВЛ потребовалась 90% из 1300 пациентов палаты интенсивной терапии, четверть из них умерла. В Великобритании погибли 67% пациентов, которые получили «дополнительную поддержку дыхания». И недавнее сообщение из Нью-Йорка рассказывало о 80% смертности среди пациентов на ИВЛ.

Для нового обзора ученые проанализировали электронные истории болезни 5700 пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы в больницы медицинской сети Northwell Health. Финальные результаты лечения были известны для 2634 из них. Всего умерли около 20% пациентов с коронавирусной инфекцией, находившихся на лечении в этой больничной сети.

В первом варианте статьи ученые указывают данные, собранные к 4 апреля. В обновленном варианте статьи они учитывают новую информацию о том, сколько человек умерло, было выписано и требовало проведения ИВЛ. В результате этого статистика выживания резко изменилась в положительную сторону.

В отчете сообщается, что у большинства пациентов с тяжелыми формами COVID-19 были сопутствующие болезни: гипертония – у 57%, ожирение – у 41%, диабет – у 34%.