Мнение: Рутина

27.04.2020, 19:18, Разное

Нефть между тем продолжает падение. Что характерно – сегодняшнее падение почти на 10% уже не вызывает ни малейшего интереса в СМИ. Рутина. Еще месяц и тем более два назад упавшая за сессию на 9 процентов цена марки Брент вызвала бы море комментариев и прогнозов. Сегодня это уже банально и скучно.

Российская нефть в Европе продается по цене от 15 до 16 долларов. В очередь за ней никто не стоит. Оживления спроса нет, но падение тоже остановилось, поэтому 15 долларов – это, наверное, пока тот уровень , на котором российская нефть будет торговаться какое-то время, возможно, и продолжительное.

По всей видимости, до июня ситуация будет сохраняться. В июне страны ОПЕК++ будут снова обсуждать происходящее. И если стагнация станет очевидной, то производителям придется принимать решение – фиксировать текущую цену, но оставлять добычу на достигнутом после сокращения уровне (а сокращение должно начаться с 1 мая), либо сокращать еще больше и пытаться вытянуть цену немного повыше.

Расчет лишь на то, что мировая экономика начнет оживать. Но если судить по Китаю, который выскочил из эпидемии первым (не считая Южной Кореи, но она здесь не показатель, так как, пожалуй, единственная, кто вошел и вышел в эпидемию легко и быстро – это к вопросу об интеллектуальном уровне правящих элит), в общем, Китай в лучшем случае восстановится к концу года примерно на 90 процентов. 10 процентов экономики Китая погибли. У других вряд ли будет лучше, опять-таки, судя по показателям, с которыми они эпидемию проходят. Умершие 10-15 процентов мировой экономики, на самом деле – прекрасный результат короткой и ожесточенной мировой войны нового типа, где вместо испепеляющих бомбардировок вражеской авиации собственные правительства самоликвиировали избыточные размеры своих собственных экономик, решив частично тот самый кризис перепроизводства, который и привел к катастрофе. Это, кстати, одна из целей любых мировых войн, причиной которых и является кризис перепроизводства – утилизация избыточного продукта и/или мощностей по его производству. Расчистка площадки. 10 процентов уничтоженной китайской и где-то около 15 процентов американской и европейских экономик – вполне приемлемый результат для нынешнего раунда мировой войны. Во всяком случае, выжившим будет полегче.

На нефтяном рынке война еще не дошла до стадии выявления окончательной расстановки сил, но проигравшие (а значит, и теряющие в будущем свои удельные показатели на рынке) страны начинают определяться. Почти при своих останутся аравийские монархии и сланцевые производители, для которых сокращение добычи носит временный и нефатальный для отрасли характер. При этом сланцевая добыча, скорее, лишь укрепится за счет того, что в отрасли пройдут банкротства и, соответственно, ее укрупнение. В проигравших – страны с деградировавшей нефтедобычей. Это однозначно Венесуэла, у которой уже просто нет нефтяной отрасли, это Ливия, которую выбили с рынка через политическую катастрофу, и это Россия, у которой нефтяная отрасль убита друзьями президента, относящимися к ней куда как хуже террористов ИГИЛ. Что после одних, что после других останется выжженная пустыня. Разве что ИГИЛ захватил уже выработанные почти досуха месторождения Сирии и Ирака, а друзьям Путина досталось вполне приличное наследство, не ими созданное. Но тут даже спорить нечего – путинские временщики для нас на порядки опаснее любых террористов.

Трудно сказать, сумеют ли восстановить добычу после ее сокращения в России. Вероятнее всего – нет. Поэтому мы тоже заплатим свою цену за мировую войну. С другой стороны, все по понятиям – прибыль соберут путинские друзья, убытки будут повешены на народ России. Ничего необычного.