Эксперт: Поправки к Конституции обяжут власти помогать уязвимым категориям населения

27.04.2020, 19:16, Новости дня

Благодаря социальным поправкам в Конституцию власти всегда обязаны будут оказывать адресную поддержку людям в такие сложные периоды, как сегодня. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб, комментируя итоги соцопроса, согласно которому большинство россиян поддерживает социальные поправки в Конституцию.

«В свете последних событий – экономического кризиса, пандемии, – социальные поправки получили гораздо большее значение, чем это было всего два месяца назад. У нас и по действующей Конституции РФ – социальное государство, и поэтому Минфин уже проводит адресную поддержку для всех, кто в ней нуждается», – считает Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Калужской области, главный редактор Издательской группы «Юрист».

Эксперт напоминает, что Конституция – акт прямого действия. «На Основной закон можно ссылаться, если мы подаем исковое заявление в суд и так далее. Поэтому очень хорошо, что наши социальные права будут теперь отдельно закреплены в Конституции, в новых поправках. Чиновники впредь будут обязаны в своей работе делать акцент на адресной социальной поддержке, особенно в подобные трудные времена», – сообщил Гриб.

«Я, например, – многодетный отец, у меня шестеро детей. Я понимаю, что без поддержки со стороны властей всех уровней – и федерального, и регионального, – будет очень сложно вырастить детей и обеспечить им и медицинскую помощь, и образование. Когда мы вспоминаем о других уязвимых категориях населения – о наших пенсионерах, инвалидах, о тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию, мы должны знать, что социальная политика всегда будет приоритетом для государства», – сказал Гриб.

«Да, для РФ важны инфраструктурные проекты – мосты, дороги и так далее. Но если встает выбор между большими инфраструктурными проектами и поддержкой населения с учетом Конституции, то в голове у каждого из наших министров должен работать принцип – выбирать в пользу поддержки населения. Выбирать в пользу защиты права наших граждан на достойную жизнь, на работу, а если работы нет, – на пособие по безработице», – добавил собеседник.

«Что касается нынешней ситуации, то надо понимать, что многие в РФ закредитованы. Когда у человека есть ипотека, кредит на машину, нужно, чтобы и банки ему пошли навстречу, и государство поддержало. В частности, чтобы пособие по безработице для каждого региона было адекватно расходам на жизнь и для человека и для его семьи. Плюс нужна отдельно адресная поддержка тем, кто имеет детей. Это очень важно. Подчеркиваю: нужна индивидуальная поддержка. Надо точечно помогать тем, кто особенно остро нуждается», – призывает замсекретаря Общественной палаты.

«Пока мы еще не видим всех проблем, возникших в обществе, но ясно, что социальная помощь нужна уже сейчас – в апреле и мае. И потом, скорее всего, она понадобится», – подытожил Гриб.

Как сообщала в понедельник газета ВЗГЛЯД, по результатам опроса, абсолютное большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию.

Исследование, опубликованное на сайте ВЦИОМ, показало, что 95% россиян считают важной социальной поправкой в Конституцию пункт об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания, также важными социальными поправками в Конституцию 94% россиян считают признание детей важнейшим приоритетом госполитики РФ и обязанность государства обеспечить им социальную поддержку. В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.