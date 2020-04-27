Визит Лаврова в Софию перенесли

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27.04.2020, 19:16, Новости дня

Запланированный на 27 апреля визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Софию перенесен, он состоится после нормализации ситуации с пандемией коронавируса, заявили в российском министерстве иностранных дел.

В понедельник Лаврову позвонила министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева, сообщается на сайте российского МИД.

«Министры договорились, что намечавшийся на 27 апреля этого года визит Сергея Викторовича Лаврова в Софию будет осуществлен после нормализации эпидемиологической обстановки», – говорится в сообщении.



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