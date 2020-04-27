Мнение: Письмо: “Что это вообще было??”

27.04.2020, 19:15, Разное

В этом письме герой- печорин.

Автор между рыбой и нерыбой бывает, а где-то совсем рыба.

Надеюсь, справитесь с разбором тех моментов, о которых я не написала.

crown_disappear

Здравствуйте уважаемая Эволюция,

Пишу вам не в первый раз, большое спасибо за разбор предыдущих писем. Но сейчас хотела бы рассказать мою последнюю историю, возможно она покажется вам интересной для разбора.

С М. мы познакомились чуть больше месяца назад на Тиндере. В тот вечер я создала профайл, но фотографии выложила только такие, где не было видно лица и подписала ”Пойдешь со мной на слепое свидание?” М. заинтересовало предложение, мы немного пообщались и вскоре он позвал меня на это самое слепое свидание. Он шутил, что возможно я какой-нибудь трансвестит или просто психопат. Или еще лучше, что я русская баба приду со своим мужиком и ограблю его. И невзирая на его страх мы все-таки встретились.

Я была в очень хорошем настроении, была очень спонтанной и шутила все свидание, сама себе нравилась. Наверное он как-то действовал на меня. Он сказал, что был уверен, что это прикол какой-то, и не думал что на самом деле придет девушка. Разглядывал меня, потом перебил меня и сказал, что я безумно красивая. Я засмущалась, как-то не ожидала. Для меня все это было как какая-то игра даже, просто хотелось развлечься.

(У него фокус на ней, у нее – на себе)

Мы поболтали, выпили кофе, и я засобиралась домой, по дороге в метро он сказал, что очень хочет снова встретиться. Вот так и начали общаться, он писал каждый день, присылал разную музыку, спрашивал что мне нравится. Потом позвал на следующее свидание, договорились о времени. В день свидания за пару часов написал, что он заказал столик в ресторане и чтобы я не ужинала. Мы пошли в ресторан, он задавала очень много вопросов, расспрашивал меня обо всем. Я чувствовала себя какой-то училкой вещающей о своей уникальности, поэтому старалась меньше говорить о себе и наоборот расспрашивать о нем.

(Он держит фокус на ней, она тоже на себе, но ей неловко и она с большим трудом пытается переводить фокус на него)

С самого первого свидания, он был очень скромен, мало говорил о себе, слушал меня и смотрел так…. прям в душу. Меня конечно это очень подкупало, да что там говорить он и внешне мне уже очень нравился. Я чувствовала, что за этой скромностью стоит что-то интересное.

После ужина, мы пошли в бар, он продолжал расспрашивать меня, и позже, когда я взахлеб что-то рассказывала, он прервал меня и говорит:”Ты вообще знаешь какая ты красивая? Не могу удержаться, хочу поцеловать тебя”. Я оболдела от неожиданности, вокруг было тьма народу плюс он мне казался таким скромным. И тут он притягивает меня за лицо к себе и целует. Боже.., сказать что я охренела от этого первого поцелуя – не сказать ничего. Это просто превзошло все мои ожидания, я буквально поплыла от его поцелуя.

В общем, вечер был чудесный, он много целовал меня, гладил руку… такой романтичный. Потом я порывалась заплатить и он ни разу не дал мне этого сделать, ни за ужин, ни за напитки. Для скандинавской страны где я живу – вообще редкость.

(Он не дает ей перевести фокус общения на него, он все время держит его на ней, а она не очень хочет переводить на него свой фокус, перекрестного фокуса не получается, зато она постепенно смещает к нему локус. Он же так влюблен и идеально попадает в романтический фетиш)

Он провожал меня в метро, и такой говорит: “Я не хочу, чтобы вечер заканчивался, но пойми меня правильно, я хочу чтобы было все красиво.” Я не знала что ответить, улыбалась просто. Но про себя подумала:”То есть он был уверен, что я его должна была позвать к себе? Или что?”

(Он хотел дать понять, что не уговаривает ее поехать к нему, потому что хочет дать время развитию их отношений. Немного нетипично для печорина, но скандинавские печорины неторопливы и рассудительны. Это не наш, русский печорин, конь-огонь)

После этого мы стали еще больше общаться, буквально засыпали друг друга разными приколами или откровенностями. Он много спрашивал обо мне, но и я старалась отвечать тем же. В общем, было интересно и эмоционально. Говорил, что не может оторваться от телефона и как дурак постоянно смеется )))

(Девушки без ума от печориных. Никто не кормит корону так как они. Как думаете, в чем секрет? Корм совсем не обильный, но каждая конфета, кинутая печориным, вырастает в торт)

В один из будней, когда была классная погода, я позвала его прогуляться после работы. Приехала в центр, мы пошли погуляли по парку. Он постоянно смотрел на меня, слушал, говорил что я нереально красивая и много целовал. Я старалась фильтровать, что я обычная баба, и он просто очень романтичный и пытается меня охмурить, но черт возьми, мне это все безумно нравилось.

(Видите, ей приходится фильтровать, чтобы не растить корону и не смещать к нему локус. А была бы она рыбачкой, ей не нужно было бы фильтровать, ее локус вообще не смещался бы, а корона не росла бы. Как воспринимала бы все рыбачка, как думаете?)

Потом на выходных мы снова пошли гулять, и снова расспросы, комплименты и много поцелуев. Я буквально была как воздушный шар, наполненных энергией. Я понимала, что это все из-за его горячего, но в то же время такого скромного поведения.

Когда шли к метро, он говорит, что хочет пригласить меня на реально крутое свидание. Чтобы можно было одеться красиво и сходить в какое-нибудь очень красивое место. Я была безумно рада его предложению.

И вот настал день, я вся такая красивая в платье по фигуре и красная помада. Чувствовала себя богиней. Встречаюсь с ним, он стоит такой в костюме, обнимает меня, целует, нюхает мои волосы и говорит: “Боже какая ты красивая! Посмотри – все вокруг смотрят только на тебя!”

Вечер был волшебный, мы много разговаривали, он расспрашивал про мою семью. Потом я сказала, что так не честно, я не успеваю ничего спросить о нем, и что я тоже хочу узнать все про него. Ну вот так и проходило общение, вопрос на вопрос, история на историю.

Он проводил в метро, и сказал, что хочет приготовить ужин для меня, соглашусь ли я придти в нему в гости? Я засмущалась, но кивнула что да, согласилась бы.

Ну и вот следующие выходные. Я предвкушала встречу, было любопытно узнать как он живет, что приготовит и вообще…секс? От его поцелуев у меня кружилась голова, поэтому нету смысла говорить, что к тому моменту я его уже хотела.

Приехала. Он такой весь волнуется… дома ни пылинки ни соринки, все очень со вкусом обставлено. Вкусно пахнет ужином. Я завалилась на диван, он стал целовать меня так горячо, я офигела от накала. Попросила налить вина. Подал мне бокал, посмотрел мясо, сел рядом. Зажег свечи на столике. И опять:”При этом свете, ты просто невероятно красивая”.

(Почему он говорит ей одно и то же? Поняли? Это совсем не так фраза, которую говорят мужчины в графомании Выскочек про “такую как ты не встречал”. Второе – плохая фраза, баг и вообще тухлятина. А у печориных – шары из чистого эфира. И никогда не надоедают девушкам, даже если повторяются, наоборот, разогревают сильней)

Блин, ну как так можно?? Опять стал целовать и все…секс был офигенный, такого классного секса у меня не было давно. Я была как наркоманка, будто во сне. В общем поели мы наверное только часа через 4…. После секса я сразу поняла, что он горячо любим девушками, и я мне не стоит расслабляться и развешивать уши.

(Опять она сделала вывод, что надо не расслабляться. Боится расслабиться, ее рыбный локус сразу улетает и корона растет. Из-за ее недоверчивой настороженности спонтанности в ней маловато. Есть, но могло бы быть куда больше)

Он просил меня остаться ночевать, дал мне зубную щетку) Я сначала уснула ненадолго, но потом проснулась. И я знаю себя, обычно не могу заснуть ни в чужой постеле, ни с новым человеком. Он проснулся тоже, спросил нужно ли мне что-то? Я сказала, что хочу домой, что мне очень не хотелось будить его, но я не могу спать…. Он сказал, что может лечь на диване, что хотел со мной проснуться провести следующий день. Мне было так обидно, но я не могла спать у него. Он вызвал такси.

(Ну вот и следствие того, что она изо всех сил старается, много думает и напрягается. Держать локус обеими руками требует много сил, тем более он все равно внешний. Загрузила парня, не дала ему отдохнуть)

На следующий день он приехал ко мне. И я весь день просто не могла дождаться, была возбуждена. Такого у меня никогда в жизни не было. Я никого не хотела так. Секс был улетный, он делал все прям как мне нравилось. У него явно было много партнерш…..

(Здесь тоже у нее какой-то крен. Разве нужно быть бабником, чтобы быть сексуальным? Это не связанные, а иногда противоположные вещи. Но она думает о количестве его партнерш, вместо того, чтобы держать фокус на нем и на том, что происходит между ними)

Следующие выходные мы провели у меня, много гуляли. Он такой джентльмен, каждый раз когда мы шли вдоль дороги, он всегда обходил меня и становился со стороны дороги. Я не понимаоа почему он так делет, спросила, а он говорит “Ну а вдруг машина поедет, так пусть собьет, или обрызгает меня а не тебя!” Я не скрывала своих эмоций, меня это просто восхищало и я говорила ему обо всем.

Говорила, что нравится мне, и что вообще сводит меня с ума. Я готовила завтраки, ужин, старалась делать приятно. Но больше всего мне нравилось его смешить.

Один раз он пришел с цветами, мне было безумно приятно, я вся светилась от радости. Но на утро, они как-то выглядели очень уставшими, но мне было все равно, я свою дозу счастья все равно получила. Он сказал, что ему надо поработать, ушел. Через минут 15 возвращается снова. Принес огромный букет, еще больше чем до этого. Я думала сойду с ума от счастья. Мне никто не дарил столько цветов. Весь день смотрела на букет и улыбалась как дура.

(Здесь понятно, что у нее фокус на себе? Когда она делает что-то для него, у нее фокус на себе, когда он делает что-то для нее, у нее тоже на себе. Как выглядел бы фокус на нем, кто-нибудь понимает? Есть нерыбы?)

И вот в прошлую среду мы встретились снова, пошли гулять. Сели возле воды, он принес шампанское. Было так красиво, все было идеально для меня. Он обнимал и целовал, в один момент спросил меня, а что сказал бы обо мне мой бывший. Я напряглась от вопроса, вообще не хотела касаться этой темы, и его никогда не спрашивала. Прошлое осталось в прошлом и важно то, что сейчас. Так ему и сказала.

Потом он рассказывал что-то, и между делом упомянул, что его мама спрашивала про его личную жизнь, но он ей не стал ничего рассказывать, хочет, чтобы меньше людей вмешивались в его дела. Но мне показалось, что он просто постеснялся сказать маме, что спит с русской бабой на 2 года старше него.

Да, я думаю мой возраст огромные щипцы для него, у меня часики тикают так, что в Антарктике слышно. Один раз он меня спросил не смущает ли меня то, что он младше меня. Я если честно старалась не думать о разнице, но раз он спросил – поняла, что его это напрягает. Хотя он сказал, что нет. Но если смотреть правде в глаза, я знаю конечно, что я не его вариант. Мне замуж и детей надо вчера, а он ни финансово ни морально к этому не готов. Но с ним было так классно, что я решила что пусть даже и временно это все между нами, но хотя бы в кайф. Живем один раз.

(Часики ее – это ладно, два года разницы – совсем ерунда, а вот ее паровоз – это да, плохо. Опишете ее паровоз с самого начала?)

Ну и вот стало холодать, мы пошли поужинать, а потом он говорит – поехали ко мне. Я заленилась, говорю хочу домой сегодня. Он поехал меня провожать, ну и в метро мы так жарко целовались, что приехали ко мне домой. Он набросился прям с порога. Блин, какой он классный :(((

Время за полночь он засобирался домой, говорит завтра утром важная встреча и ему нужны его вещи, типо что хочет остаться, но не может. И тут я ляпнула:”трахнул меня и свалил”. Он взял мое лицо в руки и говорит: “Не говори так! Не говори!” мне стало стыдно. В общем уехал.

(Ну и после этого будет его скала. Кто-то понял почему?)

На следующий день общались, но мало. После работы я поехала кататься на велосипеде, выставила фотку в инстаграмме, когда была недалеко от его окрестностей. Он написал, что он со своей подругой и хочет, чтобы я присоединилась к ним. Но я увидела его сообщение, когда уже была дома. Но даже если бы и увидела раньше – не пошла бы. Не хочу, чтобы меня кто-то оценивал, тем более подруга. Но он писал, что очень хотел меня представить ей и вообще хотел меня увидеть и поцеловать.

В пятницу я его спросила не хочет ли он со мной съездить в Икею на выходных? Но я не настаиваю и как бы так и так поеду сама. В итоге поехала сразу после работы. Он больше не писал, написал только в субботу утром. Что он затусил с коллегами в пятницу и типо сегодня у него отходняк. Ну ок, написала, что надеюсь ему станет легче. Расстроилась немного, потому что мы собирались провести выходные вместе. Но что поделать )

Он молчал весь день, я тоже, под вечер спросила все ли ок с ним. Он написал, что плохо чувствует себя. Но я чувствовала по общению, что что-то не так.

Через час написал такое:

– (М) Можно я буду откровенным с тобой?

– (Я) Конечно

– (М) Я знаю что отдалился от тебя, хочу чтобы ты знала почему. Я ходил кругами и думал о нас. На мой взгляд, все начало становиться слишком серьезно между нами и это пугает меня в какой-то степени. Ты говорила много о том, что хотела бы переехать заграницу и я не уверен что разделяю твою мечту. Поэтому меня пугает то что становится все так серьезно. Понимаешь о чем я?

– (Я) Да, понимаю

Ну и все на этом…

Блин, это какой-то бред, я как-то на одном свидании говорила, что хотела бы снова поехать куда-нибудь пожить за границей временно, но это все только мечты. И мне очень странно, почему он зацепился именно за это.

Как я поняла, что он просто решил так меня послать. Нашел повод и слил меня. Ну ок, как говориться “Послали-иди”.

(Она читает блог давно, пишет письма регулярно, но употребляет слово “слил” в значении послал. Сразу видно, что рыба. И мое “послали-иди” называет “как говорится”. Эх, автор. Не будет у вас прогресса)

Я поплакала немного, потом успокоилась. Ну по сути все и так было понятно, у нас не было будущего. Он писал еще ночью….что-то “Надеюсь я не расстроил тебя этим, это не то что я хотел…..” я не стала читать – удалила это сообщение. Не хотела снова плакать.

(Зря не прочитала. Получились щипцы для него. Никогда не трусьте, девушки. Надо прочитать, и если сообщение не риторическое, а с вопросом или просьбой его понять, написать “хорошо, я поняла” или “согласна с тобой”, а если он выражает слишком много печали, можно утешить его и сказать “не расстраивайся, ничего страшного не произошло”. То есть надо руководствоваться принципом, что вы не хотите показывать человеку, как вам больно или как вам обидно, хотя и изображать радость не нужно, спокойно нужно отвечать, нейтрально, не взваливая на него лишний груз. А показывать большую обиду в любом виде, в виде игнора тоже, – щипцы. Обижаться можно только на оскорбление, а когда вас вежливо послали – это не оскорбление как таковое. Должно быть “была бы честь предложена” – с вашей стороны. Кто объяснит, что это за принцип и как это выглядеть должно?)

И вот я не понимаю….что я не так сделала???? Щипцы? Или что это вообще было?….

(Ну много чего. Недостаток ОЗ для него, фокус на себе, из-за этого особо он и не очаровался, так, в какой-то мере, и решил не тянуть кота за яйца. Печорины не любят вялые истории, предпочитают их закончить. А то, что он вел себя так красиво, так это из-за хорошего локуса и фокуса на вас, автор. Учитесь у него)

Буду очень благодарна за разбор