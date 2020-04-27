 

В Екатеринбурге произошли беспорядки в спецприемнике для мигрантов, которые не могут вернуться домой

27.04.2020, 19:10, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ поселке Кольцово под Екатеринбургом в спецприемнике для мигрантов произошли беспорядки. У здания дежурит спецназ, сообщила изданию “E1” правозащитница Нурзида Бенсгиер. В этом спецприемнике недалеко от аэропорта находятся в том числе трудовые мигранты, которые не нарушали законодательство России, но застряли в аэропорту после начала пандемии коронавируса и не могут вернуться домой из-за отмены авиасообщения. 

По информации правозащитницы и издания “66.ru”, инициатором беспорядков стал гражданин Узбекистана, которого привезли из тюрьмы. По неизвестной журналистам причине мужчина якобы начал стучать в дверь своей камеры и хотел повредить видеонаблюдение. Его примеру последовали и другие содержащиеся в спецприемнике иностранцы. 

“Около часу дня членам ОНК стали звонить иностранные граждане, находящиеся в этом центре. Они кричали, что их убивают. Я приехал к центру временного содержания, внутрь членов ОНК не пустили”, – рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Андрей Фегельхеймер.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что несколько человек в спецприемнике нанесли себе увечья, требуя немедленно отправить их на родину, а также настаивали, чтобы им дали телефоны для связи с родными и близкими. 

“Одного из молодых людей доставляли в больницу, там оказали помощь и вернули. Госпитализация никому не потребовалась. Отмечу, что пользоваться телефонами в режиме “когда хочу и с кем хочу” на данном объекте запрещено. Переговоры с родными осуществляются в установленном порядке и под контролем представителей ЦВСИГ”, – рассказал руководитель пресс-службы МВД по области Валерий Горелых.

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что мигрантам разрешено пользоваться телефоном один час в сутки, однако люди просили сделать связь постоянной. На данный момент конфликт урегулирован, рассказала Мерзлякова.

Ранее из Центра временного содержания под Екатеринбургом вывезли на родину в Узбекистан 152 человек. Однако в Екатеринбурге и других российских городах остаются сотни граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, которые уже более месяца не могут улететь домой. 

 



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