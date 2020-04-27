От пневмонии умер глава “Металлоинвеста”, крупнейшего производителя железной руды в РФ и СНГ

27.04.2020, 19:10, Новости дня

Глава “Металлоинвеста” Андрей Варичев скончался в возрасте 52 лет от двусторонней пневмонии, сообщила пресс-служба компании. Forbes, “Интерфакс” и РБК со ссылкой на источники в отрасли также сообщили о кончине Варичева, это же сделали в пресс-службе администрации Курской области.

“Металлоинвест” – крупнейший производитель железной руды в России и СНГ. Холдинг на 100% принадлежит ООО “USM Металлоинвест” (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).

В интервью “Коммерсанту”, которое было опубликовано 10 апреля, Варичев рассказал, что в ноябре-декабре прошлого года “перенес достаточно тяжелое недомогание”. “Не могу исключать, что это был тот самый вирус”, – сказал он. Собеседники РБК сообщили, что Варичев умер от пневмонии, а по данным Forbes, в последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам одного из близких знакомых Варичева, топ-менеджер сдавал тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, но тот дал отрицательный результат.

Варичев работал в металлургии около 30 лет. С начала 1990-х годов он был менеджером на НТМК, “Носте”, Михайловском ГОКе. С 2006 года он занимал руководящие позиции в “Металлоинвесте”, а с 2009-го был гендиректором компании.