“Убираем дикий фанатизм”: Катя Жужа не планирует отказываться от алкоголя после родов

27.04.2020, 19:09, Разное

Отечественная ведущая Катя Жужа в настоящее время находится на последней стадии беременности и недавно поделилась в своем микроблоге Instagram своими планами с подписчиками. В частности, знаменитость призналась, что вовсе не собирается отказываться от своего привычного образа жизни после родов.

Красавица сразу упомянула о том, что, ожидая в ближайшее время появления малыша, уже занимается поиском подходящей няни. По её словам, ничего плохого в этом нет, и в ближайшей перспективе после рождения ребенка она собирается вернуться к активному образу жизни. Не собирается телезвезда и отягощать себя или мужа заботами, традиционно присущими большинству отечественных матерей. В её планах – поездки в косметические салоны, в магазины и кафе, путешествия и т.п. “Я не такая мама и такой никогда не была”, – заметила она, сравнивая себя с матерями, полностью посвящающими все свое время после родов детям. Впрочем, говоря о путешествиях, Катя Жужа, подчеркнула, она планирует брать своего ребенка с собой и мужем. Примечательно, что, по её словам, именно в таком режиме росла и воспитывалась её дочь Николь.

Отдельно красотка упомянула о вопросе употребления алкоголя. В частности, подписчиц, которые захотят упрекнуть её в пагубном пристрастии после того, как увидят в руках бокал шампанского, ведущая предложила сразу отписаться от её аккаунта. “Убираем дикий фанатизм”, – резюмировала свое отношение к стереотипам телезнаменитость.