 

В России стартовал предварительный заказ на бюджетный смартфон Nokia 5.3

27.04.2020, 19:09, Разное

Компания HMD Global начала в РФ приём заявок на бюджетный смартфон Nokia 5.3. Данный гаджет при своей относительно невысокой стоимости может удивить пользователей техническими решениями.
Известно, основой новинки стал процессор Snapdragon 655 от Qualcomm. Предусмотрен выпуск двух версий. Отличаться они будут лишь количеством оперативной памяти. Простая модель получит 3 ГБ ОЗУ, а более мощную дополнят 1 ГБ. Ёмкость дискового пространства для установки приложений и хранения медиафайлов составит в обоих случаях 64 ГБ. Заряд аккумулятора достигает 4 000 мАч. Работать Nokia 5.3 будет под управлением мобильной операционной системы Android 10, представленной в чистом виде без оболочек и заводских надстроек. При этом в перспективе её можно обновить до следующей актуальной версии. Кроме того, для удобства владельцев на корпусе появится специальная кнопка, позволяющая быстро запустить Google Ассистент. Не менее важным элементом является четырёхмодульная основная камера, состоящая из линз с производительностью 13, 5, 2 и 2 Мп.

В настоящий момент дата начала продаж гаджета не озвучена, но уже известны цены. На младшую версию установлен официальный ценник в размере 14 990 рублей, а за более производительную в HMD Global просят на 1 000 рублей больше.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Врачи дали рекомендации по походу в магазин в условиях пандемии

01.04 / «Ветер перемен»: Светлана Лобода кардинально сменила имидж

13.04 / Препарат «вылечил» COVID-19 более чем у половины пациентов в исследовании. Эксперты скептичны

08.04 / Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra в новой линейке оказался самым продаваемым

09.04 / Ученый рассказал о способности коронавируса поражать мозг

20.04 / Наличие уменьшенной «челки» в iPhone 12 подтверждено обнародованным чертежом

16.04 / Мнение: Катастрофа в Шереметьево. Видео СК РФ

27.03 / Высокая цена Huawei P40 Pro отпугнула покупателей

30.04 / Врачи рассказали, как обезопасить себя от весенне-летней простуды

23.04 / Личное: Детский сад из пенопласта!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска