В России стартовал предварительный заказ на бюджетный смартфон Nokia 5.3

27.04.2020, 19:09, Разное

Компания HMD Global начала в РФ приём заявок на бюджетный смартфон Nokia 5.3. Данный гаджет при своей относительно невысокой стоимости может удивить пользователей техническими решениями.

Известно, основой новинки стал процессор Snapdragon 655 от Qualcomm. Предусмотрен выпуск двух версий. Отличаться они будут лишь количеством оперативной памяти. Простая модель получит 3 ГБ ОЗУ, а более мощную дополнят 1 ГБ. Ёмкость дискового пространства для установки приложений и хранения медиафайлов составит в обоих случаях 64 ГБ. Заряд аккумулятора достигает 4 000 мАч. Работать Nokia 5.3 будет под управлением мобильной операционной системы Android 10, представленной в чистом виде без оболочек и заводских надстроек. При этом в перспективе её можно обновить до следующей актуальной версии. Кроме того, для удобства владельцев на корпусе появится специальная кнопка, позволяющая быстро запустить Google Ассистент. Не менее важным элементом является четырёхмодульная основная камера, состоящая из линз с производительностью 13, 5, 2 и 2 Мп.

В настоящий момент дата начала продаж гаджета не озвучена, но уже известны цены. На младшую версию установлен официальный ценник в размере 14 990 рублей, а за более производительную в HMD Global просят на 1 000 рублей больше.