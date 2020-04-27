В Челябинской области двух школьников обвиняют в изнасиловании 11-летней девочки

27.04.2020, 19:09, Разное

В Челябинской области представители полиции расследуют дело об изнасиловании 11-летней девочки. В совершении данного преступления обвиняют двух школьников.

Из материалов дела известно, предположительно преступление было совершено в апреле в одном из населённых пунктов Челябинской области. По имеющимся данным, двое учеников седьмого класса подозреваются в изнасиловании 11-летней девочки, которое было совершено в заброшенном строении. В ходе следственных работ были установлены, а также задержаны подозреваемые. Один из них уже достиг возраста, предусматривающего уголовную ответственность, по второму же информация ещё не представлена. Кроме того, известно, потерпевшая и предположительные исполнители преступления проживают в одном домостроении.

Среди дополнительных фактов указывается, что подозреваемые в причастности к насилию школьники воспитываются в неблагополучных семьях и бродяжничают. Кроме того, ресурс Znak информирует о наличии у них задержек в развитии. В настоящий момент по данному делу заведено уголовное производство.