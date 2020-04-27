Богослужения в Москве и области закроют для прихожан

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27.04.2020, 19:08, Новости дня

В храмах Москвы и Московской области богослужения с 29 апреля и до особого распоряжения будут совершаться за закрытыми дверями, информирует Московский патриархат.

В приложении к распоряжению патриарха Кирилла «об ответственности за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции» говорится, что граждане не должны допускаться на территорию храмов и других церковных помещений с 29 апреля «до особого распоряжения», передает РИА «Новости».

Речь идет о приходах, подворьях и обителях Москвы и Московской области.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, которые направлены на противодействие коронавирусу.

Отметим, что от коронавиуса умер священник Богоявленского кафедрального собора в Елохове, также в Курске скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин.

Известно также, что зампред отдела внешних церковных связей Московского патриархата, настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском вражке в центре Москвы протоиерей Николай Балашов получил положительный тест на коронавирус.



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