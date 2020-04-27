МИД потребовал проверить публикацию о «сотрудниках российских спецслужб» в Чехии

27.04.2020, 19:08, Новости дня

Необходимо проверить на дезинформацию публикацию в Чешских СМИ о том, что российские спецслужбы якобы намереваются отравить мэра Праги и муниципального чиновника, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все, что было опубликовано в средствах массовой информации Чехии, требует доскональной проверки на наличие фейков и на наличие источников информации в этой стране и во всей евроатлантической махине, которая была создана для противодействия распространению недостоверной информации. Такие вещи не могут оставаться безнаказанными», – сказала она в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1», информирует ТАСС.

Напомним, в чешском еженедельнике Respekt появилась информация о том, что российская сторона якобы готовит покушения на пражских политиков, российское посольство в Праге опровергло эти данные.