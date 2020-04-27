Названы органы, которые может поражать коронавирус

27.04.2020, 19:08, Новости дня

Кроме легких коронавирус может поражать кишечник, почки, печень, а также вызывать спутанность сознания и искажать обоняние, рассказал заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

«Мы говорили об этом с самого начала, это не грипп, это не очередной метапневмовирус, риновирус или вирус, вызывающий ОРВИ, это нечто новое, о чем мы не знали. Клиническая практика это подтвердила, и выяснилось, что вирус поражает отнюдь не только дыхательные пути, верхние и нижние особенно, но это и кишечник… Он поражает активно почки. У большинства пациентов, особенно у среднетяжелых и тяжелых, мы видим расстройство функционирования почек. Может поражать печень, описаны случаи миокардитов», – приводит РИА «Новости» слова эксперта, прозвучавшие в эфире телеканала «Россия 24».

Коронавирус может вызывать аносмию – искажение запаха, то есть когда человек вместо одного запаха ощущает другой.

«Берете копченую колбасу, а ощущаете запах, например, лимона» – отметил Семенов.

«Он взаимодействует с нервной тканью, как раз один из признаков этого – утрата обоняния и определенные моменты спутанности сознания у наших пациентов. Этот вирус оказался не такой простой. Это не просто очередное ОРВИ, это что-то более многообразное и многостаночное», – добавил ученый.

Ранее сообщалось, что врачи фиксируют уменьшение объема легких и ухудшение работы мозга у пациентов, которые в тяжелой форме перенесли коронавирус.