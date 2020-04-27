 

Мнение: Путина сбивать не будут

27.04.2020, 19:06, Разное

Путин был, есть и будет. На мозаике в главном храме Вооруженных сил России. В смысле не будут его сбивать из мозаики. И плевать на мнение самого Путина.

Так и сказал Глава Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин:   «Его мнение выражает его скромность, но книга истории не позволяет вырывать из нее страницы. Мозаичисты, которые набирают мозаики у нас, у них матери и сестры находятся в Крыму, и они отказались сбивать мозаику, где изображен Путин».

Если мозаичисты отказались , выходит, что им уже приказали сбить Путина? А они отказались? Не попахивает ли это саботажем?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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