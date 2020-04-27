Мнение: Цхинвал переименуют в Сталинир

27.04.2020, 18:55, Разное

В Южной Осетии последовали примеру ДНР и ЛНР, и также как в Донецке и Луганске, вернули городу на праздничные даты связанные с ВОВ, прежнее название, по счастливому стечению обстоятельств, также связанное со Сталиным.Также как и в ДНР, министерство культуры Южной Осетии также будет заниматься популяризацией названия связанного с товарищем Сталиным.

Я бы предположил, что все эти инициативы исходят из одного центра, который "внезапно" находится в России. Ранее, в этом можно было бы углядеть происки Суркова, который как раз курировал ЛДНР и Южную Осетию с Абхазией, но при нем ничего такого как раз не было. Но как видится, новая метла метет по новому. Отсюда и вернувшиеся из небытия старые названия Донецка, Луганска и Цхинвала. Сама концепция нормальная, при этом она фактически показывает, что нет ничего такого в том, что не просто улица (в Цхинвале, кстати, есть улица Сталина https://geodzen.com/ge/tskhinvali/stalina), а город, может называться в честь Сталина. Плюс, возвращение названия хотя бы на День Победы, лишний раз напоминает, под чьим руководством эта победа была одержана. Мелочь, а приятно.

Сталинир. 1951-й год.

Стоит отметить, что Коммунистическая Партия Грузии открыто приветствовала https://vz.ru/news/2020/4/27/1036533.html решение властей Южной Осетии. Сталин объединяет.