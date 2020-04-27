 

ВОЗ заявила о негативном влиянии коронавируса на иммунизацию детей

27.04.2020, 18:53, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена в связи с тем, что пандемия коронавируса негативно воздействует на программы по иммунизации детей, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Ежегодно более 116 млн детей проходят вакцинацию, и это составляет 86% всех детей в мире. Однако свыше 13 млн детей в мире все еще не охвачены вакцинацией. Мы знаем, что из-за заболевания COVID-19 это число вырастет», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что из-за пандемии в ряде стран приостановлены кампании вакцинации против полиомиелита, а также уменьшены или закрыты службы, которые отвечают за иммунизацию.

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что плановая вакцинация в рамках национального календаря и иммунизация по эпидпоказаниям в РФ приостановлены из-за коронавируса.



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