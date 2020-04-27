В Волгограде в машине взорвалась бомба

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27.04.2020, 18:53, Новости дня

В одной из машин в Волгограде сработало взрывное устройство, пострадал один человек, который находился в автомобиле, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Один человек пострадал в результате того, что в одной из машин в Волгограде сработало взрывное устройство», – передает его слова ТАСС.

Источник отметил, что пострадавший находился в машине. Он доставлен в больницу с полученными травмами. На месте работают следователи.



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