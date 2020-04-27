Российских полицейских обязали говорить культурно и не браниться

27.04.2020, 18:53, Новости дня

В соответствии с Кодексом этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел РФ полицейские обязаны грамотно и четко формулировать мысли и исключить из речи нецензурную брань при общении с людьми.

«При осуществлении служебной деятельности сотруднику, исходя из стоящих перед ним задач, следует соблюдать культуру речи, уметь грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаться принятых речевых норм, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона», – говорится в документе, опубликованном на сайте проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, полицейские должны вести себя достойно, вежливо и доброжелательно, вызывая доверие и уважение у людей к органам внутренних дел и готовность оказывать им содействие.

С правонарушителями следует также общаться доброжелательно. Так, давать разъяснения о неправомерности его действий нужно «без нравоучений, доброжелательно, убедительно и ясно, со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты».

Также полицейским предписывается «уважать и учитывать правила общежития, национальные обычаи и традиции, религиозные чувства граждан, культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп».

В соответствии с кодексом сотрудникам МВД недопустимо равнодушие, бездеятельность и пассивность в предупреждении и пресечении правонарушений.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что полицейских предложили наделить правом вскрывать машины и оцеплять жилые дома. Так, в проекте предлагается разрешить полицейским вскрывать автомобили для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления и для обеспечения безопасности граждан или обеспечения общественной безопасности «при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях».