 

Экс-подруга Тимати Алекса снялась в его новом клипе

27.04.2020, 18:50, Разное

Тимати относится к тому типу мужчин, которым удается после разрыва сохранить нормальные отношения со своими возлюбленными. Более того, самых ярких из них он привлекает и к своему творчеству: в его клипе ранее успела сняться Алена Шишкова, а теперь наступил черед и певицы Алексы. Последняя сыграла небольшую роль в новом 11-минутном музыкальном видео Тимати и Григория Лепса на песню “С чистого листа”.

Спасибо всей команде за возможность воплотить идею и переместиться в, казалось бы, другую для меня реальность. Такие эксперименты очень приземляют… Никто из нас не должен зарекаться, в жизни возможно все,

– прокомментировал Тимати видео, где играет человека, у которого в жизни все идет не так – не ладится с работой, уходит девушка (которую как раз и играет Алекса), но который пытается начать все с чистого листа.

Отметим, что Тимати и Алекса познакомились на “Фабрике звезд – 4”, которая проходила в 2004 году. На съемочной площадке шоу у них закрутился роман, который вдохновил артистов и на совместные работы – над клипами “Где же ты?” и “Когда ты рядом”. В 2007 году влюбленные расстались: сейчас Тимати состоит в гражданском браке с моделью Анастасией Решетовой, а Алекса с недавнего времени встречается с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, который ради нее расстался с беременной женой Александрой Сивковой. 

Алекса и Вячеслав ДайчевАнастасия Решетова и Тимати



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