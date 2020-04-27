Борьба с COVID-19: развитие событий

27.04.2020, 18:42, Новости дня

Новая Зеландия переходит к следующей фазе смягчения карантинных мер: в понедельник в стране откроются некоторые школы и компании.

Власти зафиксировали всего 5 новых случаев заражения, и премьер-министр Джасинда Арден заявляет, что они продолжат отслеживать новые случаи. Всего в стране насчитывается 1100 подтвержденных случаев заражения и 19 смертей.

«Масштабной невыявленной передачи вируса в обществе в Новой Зеландии нет, – заявила Арден. – Мы выиграли битву».

Смягчение ограничений позволит 400000 человек вернуться к работе.

По словам Арден, пока рано говорить о том, когда прекратят появляться новые случаи, что необходимо для полного открытия страны.

В соседней Австралии в стратегии выхода из карантина задействуют мобильное приложение, позволяющее отслеживать, кто контактировал с инфицированными.

Министр здравоохранения страны Грег Хант в понедельник сообщил, что приложение загрузили уже почти 2 миллиона австралийцев.

Некоторые из наиболее пострадавших от пандемии стран в воскресенье сообщили о снижении числа новых случаев: в Италии, Испании и Великобритании показатели оказались самыми низкими за последний месяц.

Британский премьер-министр Борис Джонсон в понедельник вернулся к работе после выздоровления от коронавируса. Выступая перед журналистами, он отметил, что понимает стремление людей поскорее вернуться к нормальной жизни, однако в данный момент смягчение ограничений грозит новой волной эпидемии.

Тем временем в Италии с нетерпением ждут смягчения жестких карантинных мер, которое начнется на следующей неделе.

Как сообщил премьер-министр Джузеппе Конте, людям будет разрешено посещать родственников небольшими группами, но обязательно в масках. Также планируется открыть парки, а школы останутся закрытыми до сентября.

По словам Конте, решение о возобновлении футбольных матчей Серии А пока не принято, но отдельные игроки могут начать тренироваться с 4 мая, а групповые тренировки станут возможными с 18 мая.

В Италии коронавирус унес около 27 000 жизней.

Из-за пандемии прекратились крупные спортивные мероприятия по всему миру. Один из компромиссных вариантов на время карантина – соревнования в видеоиграх.

Рафаэль Надаль, Энди Мюррей, Каролина Возняцки и Каролина Плискова и ряд других известных теннисистов участвуют в четырехдневном турнире в видеоигре Tennis World Tour. Победитель получит приз в размере 162 000 долларов, который будет направлен на поддержку усилий по борьбе с коронавирусом, а также менее известным теннисистам, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за прекращения регулярных чемпионатов.

По данным Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения в мире приближается к 3 миллионам, а число жертв превысило 206 000.