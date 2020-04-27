Европейские рынки начали неделю ростом на фоне постепенного снятия карантинных мер

27.04.2020, 18:42, Новости дня

Европейские рынки начали новую неделю в позитивной территории, в то время как ряд государств мира начинает постепенно смягчать меры, введенные с целью сдержать распространение коронавируса.

Лондонский индекс FTSE прибавил 1,4 процента, парижский CAC-40 – 1,9 процента, франкфуртский DAX – 2,8 процента.

Ранее в понедельник все азиатские рынки также продемонстрировали заметный рост.

Японский индекс Nikkei закрылся повышением на 2,7 процента после того, как центральный банк Японии объявил о масштабной закупке правительственных облигаций и корпоративных долговых обязательств с целью стимулировать пострадавшую от коронавируса экономику.

Фьючерсы на американские индексы Dow Jones и S&P выросли на 0,8 процента, а Nasdaq на 1 процент.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate торгуются по 14,19 доллара за баррель, потеряв 16 процентов, а эталонная нефть марки Brent – по 20,62 доллара за баррель, минус почти 4 процента.