Стала известна дата премьеры остросюжетного боевика “Шугалей”

27.04.2020, 18:33, Разное

В основу сюжета легла реальная история о командировке социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана в Триполи, подконтрольный так называемому Правительству национального согласия.

В ходе исследований россияне выяснили, что местное правительство не просто сотрудничает с террористическими группировками, а управляется ими. Чтобы не выпустить информацию за пределы республики, социологов похитили боевики группировки RADA (входит в силовой блок ПНС) и поместили в нелегальную тюрьму “Митига” в окрестностях Триполи.

Вопиющее нарушение прав человека в Ливии не осталось незамеченным в России. Известные общественники организовали серию пикетов у ливийского посольства в Москве. Фильм “Шугалей” поможет привлечь к ситуации с российскими социологами еще больше внимания. Главные роли исполнили Кирилл Полухин и Олег Абалян, режиссер – Денис Нейманд.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич назвал Максима Шугалея и Самера Суэйфана самоотверженными русскими героями и профессионалами своего дела. Помимо телеканала НТВ фильм “Шугалей” покажут все популярные онлайн-кинотеатры.