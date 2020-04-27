Эксперт назвал главное преимущество России в борьбе с коронавирусом

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27.04.2020, 18:33, Разное

Россия 27 апреля обошла Китай по количеству зараженных коронавирусом. Тем не менее нашей стране удалось вовремя сконцентрироваться для противостояния эпидемии COVID-19, считает эксперт движения “Сильная Россия” по вопросам здравоохранения, клинический фармаколог Александр Эдигер.

“Верно оцененные противоэпидемические и лечебные меры, которые принимали китайские органы здравоохранения, позволили нам теперь оказаться в несколько лучшем положении”, – сказал специалист в комментарии для “Дни.ру”.

Еще одним преимуществом России он назвал эффективную противоэпидемическую службу. “И самое главное, что власти страны оказались максимально готовы к тому, чтобы реализовать пословицу “Хочешь мира – готовься к войне”. И продолжают ее реализовывать. Именно поэтому смертей от коронавируса в России в разы меньше, чем в Китае”, – добавил эксперт.

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 6198 человек, общее число заболевших составило 87 147. Общее число зараженных в Китае почти на пять тысяч меньше, однако ряд экспертов утверждают, что власти КНР могли скрыть реальные масштабы эпидемии.

Тем временем в Кремле ожидают выхода на плато эпидемии коронавируса к середине мая. “В первый месяц лета, наверное, уже станет полегче”, – сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 27 Апр 2020 в 1:10 PDT



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