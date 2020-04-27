Исследователь разработал математическую игру на базе Minecraft

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27.04.2020, 18:30, Разное

Ученый Дэвид Стрютт разработал новую игру на основе Minecraft, направленную на обучение всех людей определенным математическим задачам или понятиям. Благодаря своей разработке, математик намерен объяснить ключевые принципы математического мышления.
Игроки Matheminecraft перемещаются в стандартную головоломку под названием “эйлеров цикл”. Перед геймером возникает задача вроде рисования звезды без пересечения собственной грани или отсутствия возможности отрывания ручки от бумаги. Проще говоря, в своих работах Эйлер представлял математическую теорию графов – в данную область, к слову, входит и классическая задача коммивояжера.

В игре Дэвида Стрютта предстоит столкнуться с графиком, имеющим только 1 направление, а каждый пройденный блок будет означать, что предыдущий превратится в лаву. Таким образом, геймеры точно не нарушат правила данной модели.

Minecraft в качестве основы была выбрана не зря. Во-первых – это большая популярность среди детей и подростков. Во-вторых, её сложность не позволит пользователям построить настоящие компьютерные процессоры.



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