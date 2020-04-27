Работающие через подрядные организации медработники получат допвыплаты

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27.04.2020, 18:30, Новости дня

Сотрудники, работающие через подрядные организации в столичных больницах и занимающиеся лечением пациентов с коронавирусом, получат дополнительные выплаты, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией правительством Москвы принято решение об увеличении стоимости контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают непосредственно в ковидных корпусах», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что до них будет доведен денежный объем, равный сумме федеральных и городских доплат, положенных медицинским работникам.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина для медработников, которые работают с больными коронавирусом, будет установлена специальная федеральная выплата: врачам выплатят 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу – 50 тыс. рублей, младшему – 25 тыс. рублей. Врачам скорой помощи – 50 тыс. рублей, фельдшерам и водителям скорой – по 25 тыс. рублей.

Также Путин поручил освободить дополнительные выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, от налога на доходы физических лиц.



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