 

Дочери Марии Порошиной поддержали ее на шоу «Танцы со звёздами»

27.04.2020, 18:30, Разное

Старшие дочери Марии Порошиной от актера Ильи Древнова Серафима и Аграфена поддержали актрису в «Танцах со звёздами». Они вышли в прямой эфир с просьбой к судьям не ставить маме низкие баллы.
Особенно девочкам понравилась мамина растяжка, которую они похвалили, назвав выступление прекрасным. Кстати, именно из-за этого упражнения в детстве её не приняли в балетную школу при Большом театре. После первого серьезного удара в жизни юная танцовщица ансамбля «Спутник Березки» решила в будущем стать актрисой. Но поддержка дочерей не убедила судей, их оценки оказались не очень высокими. Николай Цискаридзе, например, осудил актрису за выход на паркет в кроссовках.

В проекте Мария Порошина принимает участие вместе с титулованным танцором Евгением Раевым. До недавнего времени он жил и работал в США. Однако даже именитый чемпион мира по бальным танцам не сумел вызвать благосклонность строгой судейской бригады к их паре. Так что ни старания Порошиной, как говорили девочки, ни девиз Раева «Помогай другим своим любимым делом» не изменили их решение.



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